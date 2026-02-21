Agradece presidente Díaz-Canel solidaridad de amigos italianos

La Habana, 21 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente cubano, agradeció hoy a los italianos Walter Massa, presidente de la Asociación de Recreación y Cultura Italiana (ARCI); Gianluca Mengozzi, presidente de la Asociación de Promoción Social y Cooperación Social (ARCS); y Daniele Lorenzi, quienes le ratificaron su invariable solidaridad con Cuba en un contexto de recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó: "Me reuní con los amigos italianos Walter Massa, presidente de ARCI, Gianluca Mengozzi, presidente de ARCS, y Daniele Lorenzi, que han venido a ratificarnos su invariable solidaridad. Les agradecí su apoyo y lo hecho por más de 30 años en el campo de la cultura. Gracias, amigos".

La visita de la delegación italiana, del 17 al 22 de febrero, constituye una misión que combina relaciones culturales, cooperación internacional y solidaridad política.

Acontece en un momento particularmente difícil para Cuba, que atraviesa una grave crisis económica y energética, agravada por los persistentes efectos del bloqueo impuesto por Washington y su reciente intensificación mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, que establece sanciones arancelarias a países que suministren petróleo a la Isla.

La ARCI, fundada en 1957, es la mayor organización de promoción social de Italia, mientras que ARCS (ARCI Culture Solidali) es una organización no gubernamental dedicada a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.

Ambas entidades mantienen desde un compromiso con el desarrollo de programas solidarios con Cuba, basados en la convicción de que la cultura es una herramienta esencial para la emancipación, la participación y el desarrollo.