Agradece Díaz-Canel ayuda solidaria de México y Uruguay

La Habana, 18 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy en la red social Facebook el agradecimiento del pueblo cubano por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay.

El mandatario afirmó: “En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño”.

En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de #México y #Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño.



Este donativo, que llega en días muy difíciles para #Cuba por el impacto… pic.twitter.com/0KiQRudzti — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

Díaz-Canel señaló que este donativo llega en días difíciles para Cuba, debido al impacto directo y multidimensional del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos en la vida cotidiana, y constituye un testimonio de la histórica solidaridad entre los pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región.

El Presidente reconoció de manera especial a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a la iniciativa.

“En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”, subrayó Díaz-Canel en su mensaje.