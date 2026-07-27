 Rindió tributo Nicaragua a la gesta del 26 de Julio

La Habana, 27 jul (ACN) La Asamblea Nacional de Nicaragua, junto a autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, la Juventud Sandinista 19 de Julio, representantes del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados, así como funcionarios de la Embajada de Cuba, desarrolló este domingo una jornada de homenaje por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según precisó la Embajada de Cuba en esa nación centroamericana en su perfil en Facebook, como parte de las actividades conmemorativas se depositaron ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la Plaza de la Revolución de Managua, en señal de respeto y reconocimiento a quienes entregaron sus vidas por la independencia de los pueblos.

Posteriormente, los participantes marcharon desde el emblemático sitio hasta la sede de la Asamblea para celebrar una Sesión Especial en homenaje al 26 de Julio.

En la ceremonia, la embajadora cubana Iliana Fonseca Lorente destacó que la fecha constituye un hecho de profundo significado histórico para Cuba y América Latina.

Recordó que los jóvenes protagonistas de aquella epopeya asumieron la responsabilidad de hacer realidad el ideario emancipador del Héroe Nacional José Martí, bajo la conducción del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016).

La diplomática rindió tributo al líder histórico de la Revolución cubana en el contexto de las actividades rumbo al centenario de su natalicio, y afirmó que su legado permanece vigente.

Fonseca Lorente subrayó que el pueblo cubano enfrenta hoy otra batalla decisiva: la defensa de su soberanía frente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, agravado por el cerco energético.

En ese sentido, reafirmó que la Revolución permanece firme, resistiendo y avanzando en la defensa de la Patria, la independencia y la soberanía nacional.

La jornada conmemorativa constituyó una nueva expresión de los lazos de amistad y solidaridad que unen a Cuba y Nicaragua, así como del respaldo del pueblo y Gobierno nicaragüenses a la causa de la Revolución cubana y a la defensa de su derecho a construir su futuro libre de injerencias externas, concluyó la publicación.