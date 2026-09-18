Resalta Seminario en Vietnam legado de Fidel 

La Habana, 18 sep (ACN) Autoridades académicas y diplomáticas de Cuba y Vietnam coincidieron este viernes en Hanoi que el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, constituye base esencial para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales.

Según precisó la Agencia Latinoamérica de Noticias, Prensa Latina, en el Seminario científico internacional “El pensamiento de Fidel Castro: de la teoría a la práctica”, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, Le Van Loi, expresó que la amistad entre ambos países debe continuar de manera sostenible y fructífera.

Van Loi, también vicepresidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista, afirmó que las conclusiones del encuentro se consolidarán en un informe final para las autoridades competentes de los dos Estados.

Señaló que los debates aportaron argumentos científicos y bases prácticas para aplicar el acervo teórico del pensamiento de Fidel Castro en el futuro.

El dirigente vietnamita subrayó que los lazos establecidos entre Fidel Castro y Ho Chi Minh constituyen fundamento para guiar el desarrollo sostenible de las relaciones entre Hanoi y La Habana.

Indicó que el pensamiento del líder cubano abarca valores en política exterior, economía, cultura, sociedad, educación, bienestar social y emancipación nacional.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco, aseguró que el seminario contribuyó al estudio y difusión de la obra del dirigente revolucionario y recordó su identificación plena con la acción de Ho Chi Minh.

Polanco destacó que Fidel se consagró a enaltecer la resistencia vietnamita y afirmó que la nación a la que dedicó buena parte de sus energías le rinde homenaje con una patria independiente y soberana.

En el contexto del recrudecimiento bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el diplomático agradeció la solidaridad de Vietnam, que constituye estímulo invaluable y demuestra que la hermandad forjada por Fidel y Ho Chi Minh continúa guiando el destino común.