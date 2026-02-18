Recibe el Presidente ruso al Canciller cubano

La Habana, 18 feb (ACN) El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy en el Kremlin al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien cumple una visita oficial en calidad de enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex y la agencia de noticias Prensa Latina.

Durante el encuentro, Rodríguez Parrilla transmitió saludos del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y agradeció la solidaridad histórica de Rusia frente al bloqueo económico, comercial y financiero y el cerco energético impuestos por Estados Unidos.

Putin afirmó que su nación siempre ha estado al lado de Cuba en defensa de su soberanía e independencia, y recordó que este año se conmemora el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, celebración que ambos países compartirán.

“Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano”, enfatizó el presidente ruso.

Durante el encuentro en el Kremlin, coincidieron en la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales en todos los sectores, reafirmaron la solidaridad histórica de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético impuestos a Cuba, y destacaron la importancia de trabajar juntos en defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

"Nuestras relaciones están fundamentadas en una relación estratégica, sobre todo en estos momentos que vive Cuba, hemos estado durante años trabajado hombro con hombro. Nuestros proyectos marchan bien y avanzan en post de nuestros pueblos", acotó el Canciller cubano.

El jefe de la diplomacia cubana también sostuvo previamente conversaciones con Serguéi Lavrov, canciller ruso, con quien coincidió en la voluntad de trabajar juntos en defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

Rodríguez Parrilla advirtió que la Isla enfrenta una nueva amenaza derivada de la orden ejecutiva estadounidense que la declara un peligro inusual y extraordinario para la seguridad nacional de ese país, y reafirmó la determinación de Cuba de defender su independencia y soberanía.

La agenda incluyó además reuniones con Dmitry Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad y presidente del Partido Rusia Unida; Iván Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal; y Dmitry Chernyshenko, vice primer ministro y copresidente de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, quienes ratificaron el apoyo irrestricto de Moscú a La Habana.

El titular cubano llegó a Moscú acompañado por Oscar Pérez-Oliva, vice primer ministro y ministro de Inversión Extranjera, y el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros funcionarios.