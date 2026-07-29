Reafirmó Cuba en ONU fin de ocupación israelí en Palestina 

La Habana, 29 jul (ACN) Cuba reafirmó en el debate abierto trimestral del Consejo de Seguridad sobre Oriente Medio en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, incluida la cuestión palestina, que la paz justa y duradera exige el respeto a la Carta de la ONU, el fin de la ocupación israelí y la admisión de Palestina como Estado Miembro de pleno derecho.

Según precisó la misión permanente de Cuba en la ONU desde su perfil en la red social Facebook, Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante el organismo internacional, este martes condenó los recientes ataques militares de Estados Unidos contra Irán, al calificarlos de violación flagrante de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional, y advirtió que esas acciones incrementan la inestabilidad regional.

El diplomático ratificó el compromiso de Cuba con la soberanía, la integridad territorial, la buena vecindad, la moderación y el diálogo como pilares indispensables para preservar la paz.

Señaló que la persistencia de la ocupación israelí, el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad frente a las graves violaciones del Derecho Internacional, sostenidas con respaldo político, militar y financiero de Estados Unidos, alimentan la espiral de violencia en Oriente Medio.

Denunció el asesinato de civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, el empleo del hambre como método de guerra, la destrucción de infraestructura civil esencial y las restricciones a la asistencia humanitaria, prácticas que consideró violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de resoluciones de la ONU.

Soberón Guzmán reiteró que resulta impostergable poner fin al genocidio contra el pueblo palestino y avanzar hacia una solución integral basada en la existencia de dos Estados, con un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y el derecho al retorno de los refugiados.

Exigió además el cese de las agresiones israelíes contra el Líbano, la retirada total de Israel del Golán sirio y de todos los territorios árabes ocupados, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados de la región.

En la parte final de su intervención, denunció que los bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales constituyen amenazas directas a la paz y la seguridad internacionales, y alertó sobre el recrudecimiento de la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, marcada por un bloqueo económico, comercial y financiero de casi siete décadas y un severo cerco energético.

Finalmente, Cuba exhortó al Consejo de Seguridad a actuar con responsabilidad y apego a su mandato para prevenir nuevas escaladas militares y defender el multilateralismo, al tiempo que reiteró el llamado a construir un orden internacional basado en la soberanía, la igualdad de los Estados y el compromiso con la paz y el desarrollo.