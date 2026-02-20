Reafirman sólidos nexos de amistad y cooperación entre Japón y Cuba

La Habana, 20 de feb (ACN) La voluntad de fortalecer los vínculos de cooperación entre Japón y Cuba, trascendió durante la celebración en La Habana de la Fiesta Nacional del país del Sol naciente y a propósito del cumpleaños 66 del emperador Naruhito.

De acuerdo con el embajador de esa nación asiática en Cuba, Nakamura Kazuhito, la decisión de Tokio es estrechar las relaciones diplomáticas con la mayor de las Antillas, las cuales en 2029 cumplen el centenario de su establecimiento.

Recordó también el diplomático durante su intervención que en 2028 habrán transcurrido 130 años desde la primera inmigración japonesa a Cuba.

Nakamura precisó que Japón, tras más de ocho décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mantiene una política exterior basada en el diálogo y la reconciliación, principios que también guían su relación con la nación antillana.

El embajador japonés exaltó el acompañamiento de su país a los esfuerzos del pueblo cubano por reimpulsar su economía, mediante proyectos de ayuda humanitaria, iniciativas de apoyo en infraestructuras y programas culturales que solidifican los nexos históricos bilaterales.

Señaló que la Fiesta Nacional es siempre una excelente ocasión para reafirmar las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, que incluyen varias esferas y se fundamentan en el respeto y la comprensión mutua.

Puntualizó el diplomático que a pesar de los desafíos actuales, como el cambio climático, la ciberseguridad y la delincuencia transnacional, entre otros, la comunidad internacional siempre debe apostar por la cooperación y el entendimiento mutuo.

Nakamura confirmó "la voluntad de su nación de continuar trabajando con constancia y solidaridad, en un clima de respeto y amistad, para que las relaciones bilaterales sigan siendo un ejemplo de cooperación en el ámbito iberoamericano y asiático" .

Asistieron al acto el vice primer ministro Eduardo Martínez, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja; el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez y la viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez, ebtre otros dirigentes y funcionarios cubanos, además de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba y representantes de la comunidad de descendientes japoneses.

Amenizaron la velada el percusionista japonés Haruhiko Kono, quien reside en esta isla antillana desde hace casi 40 años, y el saxofonista César López, referente cubano del jazz; quienes interpretaron las piezas Plastic Love (1984), autoría de Mariya Takeuchi, y Dile a Catalina (1942), del compositor Arsenio Rodríguez.