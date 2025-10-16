Presidente de Cuba ratifica solidaridad y apoyo a Venezuela

La Habana, 16 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno de Venezuela, ante la reciente aprobación de operaciones encubiertas de la CIA contra la nación bolivariana por parte del gobierno de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario cubano dirigió un mensaje de apoyo al Presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro, y condenó las acciones del imperio y su desatinado cabecilla.

"En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra #Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su Presidente Nicolás Maduro", escribió Díaz-Canel.

1/3 pic.twitter.com/Q7cQn0ne97 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 16, 2025

El Jefe de Estado evocó el pensamiento de dos grandes de la historia Patria para subrayar el compromiso de la Isla.

"Hoy #Cuba tiene más presente que nunca las frases de #Martí: 'Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mi a un hijo’, y de #Fidel: 'Por Venezuela habrá que darlo todo'", citó.

El Presidente concluyó su mensaje con una firme convicción en la victoria venezolana: "Estamos seguros que Venezuela y su fusión popular, militar y policial vencerán una vez más las amenazas y acciones del imperio".