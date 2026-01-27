Pide sociedad civil cubana a la ONU actuar por la paz

La Habana, 27 ene (ACN) Organizaciones de la sociedad civil cubana solicitaron al Secretario General de la ONU, António Guterres, instar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia de Cuba, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La petición fue trasladada en una carta firmada por Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), en la cual se denuncia que las recientes declaraciones de la administración estadounidense quebrantan el derecho internacional y violan la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

El documento recordó que Cuba es miembro fundador de la ONU y resaltó que las amenazas de “arrasar Cuba” constituyen un acto de desprecio por la vida y la seguridad de millones de personas, agravado por el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico impuesto por Washington durante más de seis décadas.

La carta también expresó el respaldo de la sociedad civil al compromiso de las autoridades nacionales en favor del bienestar de la población, reflejado en políticas públicas en cuyo diseño e implementación participa la ACNU.

El texto subrayó que Cuba es una nación pacífica y respetuosa del derecho internacional, y exigió reciprocidad de todos los Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas para preservar a las generaciones del flagelo de la guerra.

La misiva fue publicada en las cuentas oficiales de la ACNU y coincide con un contexto de protestas multitudinarias en Estados Unidos contra la administración Trump, que han sido reprimidas, lo cual evidencia la contradicción entre su discurso y su práctica en materia de democracia y derechos humanos.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente la misiva:

Carta enviada al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres

ASOCIACIÓN CUBANA DE LAS NACIONES UNIDAS

La Habana, 23 de enero de 2026

Excelencia:

Me dirijo a usted en nombre de las organizaciones y otras entidades de la sociedad civil cubana, personas naturales, líderes comunitarios y diversos actores miembros y/o colaboradores de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU).

La ACNU es una organización de la sociedad civil cubana fundada en 1947 que ostenta el estatus consultivo especial ante el ECOSOC desde 1999 y es miembro de CONGO y de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas (WFUNA). Desde su creación, ha trabajado activamente en la promoción y defensa de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU y del multilateralismo. A su vez, ha servido de puente entre Naciones Unidas y la sociedad civil cubana.

Le escribo con urgencia, indignación y profunda preocupación ante las crecientes y burdas amenazas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump a la paz de la región y del mundo, reflejo de su total desprecio e irrespeto al multilateralismo y al orden internacional vigente.

El accionar de la administración estadounidense quebranta seriamente el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que viola la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales que dicho instrumento jurídico confiere al Consejo de Seguridad de la ONU. Rechazamos enfáticamente el desacato de la administración estadounidense de sus obligaciones estatutarias como miembro permanente de este órgano principal de las Naciones Unidas, así como el uso selectivo del veto para cubrir su actuación como Estado paria de la comunidad internacional.

La ilegal, criminal e injustificada agresión a la República Bolivariana de Venezuela del pasado 3 de enero; la masacre de más de 100 personas (32 de ellos cubanos), y el secuestro del presidente constitucional de ese país Nicolás Maduro y su esposa, son reflejo del accionar fuera del orden internacional de la actual administración estadounidense. Condenamos enérgicamente el terrorismo de Estado practicado por los Estados Unidos contra Venezuela, que constituye un acto de prepotencia y arrogancia imperial, de barbarie y desprecio a la humanidad.

Adicionalmente, en otra muestra de irrespeto a los principios de igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la solución de controversias por medios pacíficos, el presidente estadounidense ha amenazado grosera y específicamente con “arrasar a Cuba”, Estado fundador de las Naciones Unidas, defensor del multilateralismo, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

No le importan al señor Trump y su gobierno las implicaciones que tendría una acción militar contra la isla. Lacera la conciencia de las personas de bien, su desprecio por la vida y la seguridad de millones de niños, jóvenes, mujeres, ancianos y en general de un pueblo trabajador, solidario y alegre que sufre grandes privaciones por el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico que durante más de seis décadas ha aplicado los Estados Unidos a nuestro país, vulnerando todos los derechos humanos de la población cubana, en primer lugar, su derecho a la vida.

Las acciones del gobierno estadounidense quebrantan la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en el 2014, la que cuenta con nuestro pleno respaldo y de todos los latinoamericanos y caribeños defensores, promotores y amantes de la paz.

Excelencia,

En nombre de las personas naturales y jurídicas, redes, movimientos y otros actores asociados y/o colaboradores de la ACNU, le pedimos que, en virtud del artículo 2.4 de la Carta, inste inequívocamente y sin dilación, al presidente Donald Trump y su administración, a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política del Estado cubano.

Por su intermedio extendemos esta solicitud a todas las estructuras de la Organización, así como a los organismos, fondos y programas del Sistema. Todos conocemos que el accionar y compromiso de las entidades del Sistema de las Naciones Unidas a favor del pueblo cubano, del desarrollo sostenible del país y de la materialización de la Agenda 2030, estaría seriamente afectado por una agresión militar estadounidense.

La sociedad civil cubana que represento, apoya el compromiso de las autoridades nacionales y su accionar a favor del bienestar de toda la población, lo que se refleja en las políticas públicas adoptadas, en cuyo diseño, implementación y supervisión desempeñamos un papel fundamental.

Le ratifico, Excelencia, nuestra voluntad de continuar luchando por la paz y la seguridad internacionales, de continuar el desarrollo de la cooperación internacional y promover el desarrollo sostenible incluida la materialización de las metas y objetivos de la agenda 2030. Igualmente mantendremos nuestra posición en la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todos. Puedo asegurarle que este es el sentir ampliamente mayoritario de la población cubana.

Cuba es una nación pacífica, resiliente, resistente y respetuosa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Exigimos, por tanto, un trato recíproco de todos los Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos contar con su resuelto apoyo para lograr que, como señala el preámbulo de la Carta, se preserve a las generaciones, en este caso a nuestra población, del flagelo de la guerra.

Al trasladar la esperanza en su decidida gestión a favor de la paz para Cuba, así como de la abstención del uso de la fuerza por parte de la administración estadounidense contra la integridad territorial e independencia de nuestra Patria, aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor secretario general, las seguridades de nuestra mayor consideración y respeto.

Norma Goicochea Estenoz

Presidenta

Excmo. Sr. Antonio Guterres

Secretario General de Naciones Unidas

Nueva York