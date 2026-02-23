Participa Cuba en Asamblea General de la ALCE

La Habana, 23 feb (ACN) Cuba participó en la ceremonia inaugural de la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), celebrada en el Palacio de Gobierno del Estado de Querétaro, presidida por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En el encuentro se adoptaron los documentos constitutivos y de funcionamiento de la Agencia y se eligió por aclamación a México para la Presidencia de la Asamblea en su primer mandato, con el objetivo de impulsar proyectos de cooperación, investigación y aplicaciones tecnológicas espaciales en beneficio del desarrollo sostenible regional.

La delegación cubana estuvo representada por la embajadora Johana Ruth Tablada de la Torre, segunda jefa de Misión de la Embajada de Cuba en México, quien felicitó al gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país por el esfuerzo realizado para concretar la Asamblea.

Tablada trasladó el saludo de los expertos cubanos que no pudieron asistir por razones ajenas a su voluntad, debido al impacto de las medidas de asfixia económica aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos, y reiteró la disposición de Cuba a continuar participando en los grupos de trabajo y proyectos de la ALCE.

La diplomática reconoció el papel y potencial de la Agencia para todos sus miembros y destacó la contribución positiva de Cuba en la promoción de los usos pacíficos de las tecnologías espaciales y su aplicación en el ámbito del desarrollo sostenible.

Cuba forma parte del grupo de 18 países que firmaron el Convenio Constitutivo de la ALCE durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.