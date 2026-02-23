Llaman periodistas búlgaros a enviar ayuda humanitaria a Cuba

La Habana, 23 feb (ACN) La Unión de Periodistas Búlgaros y la Asociación de Periodistas Hispanohablantes de Bulgaria emitieron un llamamiento público a las autoridades de su país para solicitar el envío de ayuda humanitaria a Cuba, ante las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y en particular del bloqueo petrolero, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En el texto, los periodistas recordaron que las medidas estadounidenses constituyen una prolongación del bloqueo impuesto contra Cuba desde hace 65 años, condenado de manera sistemática por la Asamblea General de la ONU, incluida Bulgaria, debido a su carácter inhumano y amenazante para la salud y la vida de la población.

El llamamiento destacó la amistad de más de seis décadas entre Bulgaria y Cuba, subrayando la contribución de docentes cubanos a la enseñanza universitaria de lengua y literatura españolas en ese país europeo.

La solicitud fue dirigida a la Presidenta de la República, a la Presidenta de la Asamblea Nacional, al Primer Ministro Interino y al Presidente de la Cruz Roja en Bulgaria, y publicada ampliamente por la Unión de Periodistas Búlgaros, la Asociación de Periodistas Hispanohablantes, la Agencia de Noticias BTA, la Radio Nacional de Bulgaria y otros medios.

Cuba agradeció el gesto solidario de las instituciones búlgaras, que refuerza la cooperación y la solidaridad histórica entre ambos pueblos.