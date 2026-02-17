Lamenta Cuba fallecimiento de Reverendo Jesse Jackson

La Habana, 17 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresaron sus condolencias por el fallecimiento del reverendo Jesse Jackson.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano envió sentidas condolencias a la familia, los allegados y el pueblo de Estados Unidos por el fallecimiento de quien fuera un activo luchador por los derechos civiles y la justicia en su país y defensor de las causas justas en otras partes del mundo.

Por su parte, el canciller Rodríguez Parrilla destacó en la misma red social el vínculo especial que unió al reverendo con la nación caribeña.

"Nuestro pueblo recordará al Reverendo Jesse Jackson por su conducta respetuosa y amistosa hacia #Cuba, por sus esfuerzos en tender puentes y su trayectoria de lucha a favor de la justicia. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y al pueblo de #EEUU por su fallecimiento".

Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años, sostuvo a lo largo de su vida una relación de respeto y cercanía con Cuba.

Visitó la Isla por primera vez en junio de 1984, cuando se reunió con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz .

En aquella ocasión, Jackson abogó por la paz entre Estados Unidos y Cuba.

Décadas después, durante la pandemia de COVID-19, el reverendo reiteró su reconocimiento a las brigadas del contingente médico Henry Reeve, que brindaron ayuda solidaria en decenas de países.

Considerado una de las figuras políticas afroamericanas más influyentes de Estados Unidos, Jackson fue compañero de lucha de Martin Luther King Jr. y fundador de la Coalición Rainbow PUSH.

A lo largo de su trayectoria, expresó en múltiples ocasiones su rechazo al bloqueo impuesto por Washington contra Cuba y defendió el derecho de la Isla a la soberanía y la autodeterminación