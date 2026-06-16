Instó Cuba en ONU al cumplimiento de obligaciones de descolonización

La Habana, 16 jun (ACN) Daylenis Moreno Guerra, embajadora y representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, reafirmó en Nueva York este lunes en el Comité Especial de Descolonización (C-24) el compromiso de su país con la erradicación definitiva del colonialismo y la plena implementación de los mandatos de la ONU en esa materia.

Según informó la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en su perfil en Facebook, durante el examen del tema relativo a la información sobre los Territorios No Autónomos, transmitida en virtud del artículo 73 e) de la Carta de las Naciones Unidas, la diplomática destacó el papel esencial desempeñado por el Comité Especial durante más de seis décadas en favor del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Moreno Guerra subrayó que, mientras exista un pueblo sometido al colonialismo, la labor de descolonización seguirá siendo una tarea inconclusa y una prioridad para la comunidad internacional.

Señaló que los desafíos globales actuales, como la pobreza, la inseguridad alimentaria y energética, la brecha digital, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático, impactan también a los Territorios No Autónomos y limitan sus perspectivas de desarrollo.

La embajadora enfatizó la importancia del cumplimiento del artículo 73 e), que obliga a las potencias administradoras a transmitir regularmente al Secretario General información sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios bajo su administración.

Indicó que esos informes constituyen una herramienta indispensable para que el Comité Especial y la Secretaría de la ONU evalúen de manera objetiva la situación de cada territorio y formulen recomendaciones acordes con las aspiraciones de sus pueblos.

Cuba expresó preocupación por el incumplimiento de esa obligación por parte de algunas potencias administradoras, situación reflejada en los informes del Secretario General, y reiteró el llamado de la Asamblea General para que cooperen plenamente con el Comité y participen en sus sesiones y seminarios.

Moreno Guerra concluyó que la cooperación, el diálogo respetuoso y el intercambio oportuno de información son elementos esenciales para fortalecer la labor del Comité Especial y avanzar hacia la culminación del proceso de descolonización, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.