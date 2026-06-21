Festival italiano Villaggio Roma Pride dedicó espacio a Cuba

La Habana, 21 jun (ACN) Durante el Festival Villaggio Roma Pride, efectuado en la capital italiana en el marco de celebraciones por el Orgullo LGBTQIA+, se abordaron las transformaciones sociales en Cuba sobre inclusión y diversidad, señala un comunicado.

El evento contó con la presencia de la consejera de Turismo, y del primer secretario a cargo de Asuntos Culturales de la embajada de Cuba en Italia, Yanet Mora y Carlos Gutiérrez, respectivamente, así como con la participación virtual de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) del país antillano, informa la agencia Prensa Latina.

La directora del Cenesex compartió reflexiones sobre la experiencia de la Revolución cubana en materia de ampliación de derechos y políticas de inclusión, con énfasis en los avances legislativos alcanzados en los últimos años y los desafíos que aún persisten, señala una nota de esa misión diplomática. .

Por su parte, los funcionarios de la embajada de Cuba abordaron la actual situación en su país, que enfrenta un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, con recientes disposiciones de carácter genocida.

Mora enfatizó que, pese a las dificultades derivadas de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano, y sus efectos sobre distintos sectores de la economía nacional, Cuba continúa abierta al mundo y comprometida con el desarrollo de un turismo inclusivo, diverso y respetuoso.

La presencia cubana en ese evento incluyó además un espectáculo a cargo de la Promotora Internacional Timbalaye, que dirigen Ulises Mora e Irma Castillo, nacionales de la Isla radicados en Italia, un proyecto dedicado a la salvaguarda, promoción y difusión de la cultura popular tradicional de esa nación.

A través de la música y la danza, el público pudo acercarse a algunas de las expresiones musicales y bailables más representativas de la identidad nacional del país antillano, como el son, el chachachá y la rumba, que forman parte esencial de su patrimonio cultural, agrega la fuente.