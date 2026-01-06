Felicita Díaz-Canel al Partido Popular Revolucionario Lao

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 6 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, envió una felicitación al Partido Popular Revolucionario Lao y al pueblo de esa nación asiática, con motivo de la celebración de su XII Congreso.

El presidente, a través de su perfil en la red social X, reiteró "la voluntad de continuar profundizando nuestros históricos lazos interpartidistas".

Felicitamos al Partido Popular Revolucionario Lao y a ese hermano pueblo, en ocasión de su XII Congreso.



Reiteramos la voluntad de continuar profundizando nuestros históricos lazos interpartidistas, basados en el legado del Comandante en Jefe y el compañero Kaysone Phomvihane. pic.twitter.com/hhVML79pRx — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 6, 2026

En su mensaje, Díaz-Canel fundamentó esa disposición en correspondencia con "el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el compañero Kaysone Phomvihane", destacando así los históricos vínculos de amistad y cooperación entre ambos partidos y pueblos, forjados desde la época de las luchas revolucionarias y liberadoras.

El XII Congreso del Partido Popular Revolucionario Lao, principal fuerza política y guía del hermano país del Sudeste Asiático, constituye un evento de gran relevancia para su futuro desarrollo.

La felicitación del líder cubano refuerza el mensaje de solidaridad y compromiso de Cuba con el fortalecimiento continuo de las relaciones bilaterales, las cuales se mantienen como un ejemplo de fraternidad y colaboración entre partidos y naciones con sistemas sociales afines.