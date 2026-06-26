 Felicita Cuba a nuevo Secretario General de Liga de Estados Árabes

La Habana, 26 jun (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, extendió hoy cordiales felicitaciones al Embajador Nabil Fahmy, quien se desempeñará como nuevo Secretario General de la Liga de Estados Árabes.

En un mensaje en la red social X, el Canciller cubano deseó éxitos a Fahmy en su cargo, confirmado esta semana durante la 165ª sesión ordinaria del Consejo de la organización panárabe a nivel ministerial, celebrada en Amán, Jordania.

El diplomático de 75 años Nabil Fahmy, exministro egipcio de Asuntos Exteriores, asumirá sus funciones el próximo 1 de julio, sucediendo a Ahmed Aboul Gheit, quien ocupó el cargo por dos períodos consecutivos, desde 2016.

Fundada en marzo de 1945 y con sede en El Cairo, Egipto, la Liga de los Estados Árabes es una organización regional de 22 naciones árabes, cuya misión es mejorar la coordinación entre sus miembros en asuntos de interés común.