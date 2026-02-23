Expresó Grupo de Amigos de la Carta de la ONU solidaridad con Cuba

La Habana, 23 feb (ACN) El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy una declaración especial en solidaridad con Cuba y rechazo a la escalada del criminal cerco económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña, informó el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores en su sitio oficial.

Condenamos enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales extremas impuestas por el gobierno estadounidense, destinadas a endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, incluidas las inaceptables acciones encaminadas a impedir el suministro de combustible al país, refirió el Grupo en Reunión de Alto Nivel efectuada en Ginebra, Suiza.

Rechazó la intención declarada del gobierno estadounidense de imponer aranceles a productos de países que suministren petróleo a Cuba, calificando tales prácticas como violaciones de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional.

El Grupo de Amigos enfatizó en su Declaración Especial que el uso de chantaje y coacción económica constituye una transgresión de los principios de igualdad soberana, no intervención y libre determinación de los pueblos.

Reconoció la trayectoria histórica de Cuba en favor de la paz, el multilateralismo y la cooperación, y demandó la exclusión inmediata de la nación caribeña de la lista unilateral de supuestos patrocinadores del terrorismo.

Hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar este nuevo acto de agresión contra Cuba y recordó las 33 resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El Grupo de Amigos reafirmó su respaldo al pueblo y al gobierno cubanos y defendió su derecho soberano a vivir en paz y sin bloqueo.