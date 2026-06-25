Expresa Díaz-Canel condolencias por terremotos en Venezuela

La Habana, 25 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, expresó hoy condolencias por los recientes sismos que provocaron afectaciones materiales y pérdidas humanas en Venezuela.

En la red social X, el jefe de Estado se solidarizó con el gobierno y pueblo de la nación suramericana, donde este miércoles ocurrieron fuertes terremotos en zonas de la región central. .

Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de #Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país.



El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados. #CubaPorLaVida — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 25, 2026

Díaz-Canel subrayó que el personal cubano de la Salud que labora en Venezuela coopera activamente en la atención a los damnificados.

El primero de los terremotos, con epicentro en Morón, municipio de Juan José Mora, tuvo una magnitud de 7,2 en la escala de Richter, mientras que el segundo ocurrió 39 segundos después en la demarcación Montalbán, y posteriormente han ocurrido réplicas de manera continua.

De acuerdo con autoridades locales, los sismos provocaron la muerte a 164 personas y otras 971 resultaron lesionadas, así como cuantiosos daños materiales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional.