Expresa Cuba condolencias por fallecimiento de argentina Taty Almeida

La Habana, 15 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó hoy el fallecimiento de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ocurrido este 14 de junio en Buenos Aires, Argentina.

“Con profundo dolor conocimos del fallecimiento de Taty Almeida, luchadora incansable por los derechos y la dignidad del pueblo argentino. Su ejemplo perdurará en nuestra memoria. Sentidas condolencias al pueblo argentino, a sus familiares y compañeras de Madres de Plaza de Mayo”, escribió Díaz-Canel en la red social X.

Con profundo dolor conocimos del fallecimiento de Taty Almeida, luchadora incansable por los derechos y la dignidad del pueblo argentino. Su ejemplo perdurará en nuestra memoria.



Sentidas condolencias al pueblo argentino, a sus familiares y compañeras de Madres de Plaza de Mayo. pic.twitter.com/NUCBp7rex0 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 15, 2026

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, manifestó en la misma plataforma: “Nuestras sinceras condolencias al pueblo argentino por la partida física de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Su ejemplo vivirá por siempre en cada causa justa que se libre en cualquier parte del mundo”.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, también expresó sentidas condolencias a las compañeras de Madres de Plaza de Mayo por el fallecimiento de su presidenta Taty Almeida, a quien calificó como incansable luchadora por la verdad y la justicia.

Llegue nuestro pesar a sus familiares, amigos y al pueblo de Argentina que sabrá cuidar su ejemplo y su legado, añadió Rodríguez Parrilla.

Almeida, nacida en 1930 en Belgrano, Buenos Aires, se incorporó en 1979 a Madres de Plaza de Mayo tras la desaparición de su hijo Alejandro en 1975.

En 1986 integró la Línea Fundadora y desde entonces se convirtió en una voz firme contra la impunidad.

Publicó en 2008 el libro Alejandro, por siempre… amor, con poemas y recuerdos de su hijo; en 2011 fue reconocida como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos y en 2015 su retrato ingresó al Museo del Bicentenario.

Tras el fallecimiento de Norita Cortiñas en 2024, asumió la presidencia de Madres-Línea Fundadora.

Su legado se resume en la consigna “No nos han vencido”, recordando a los 30 mil desaparecidos por la dictadura militar en Argentina (1976-1983) y defendiendo la alegría como forma de militancia.