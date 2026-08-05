Estadounidenses rechazan narrativa de Cuba como amenaza

La Habana, 5 ago (ACN) El Observatorio de Medios de Cubadebate informó este martes desde su plataforma digital que solo el 26,1 por ciento de las formulaciones originales en inglés de audiencias estadounidenses sostiene que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional, mientras el 73,9 por ciento rechaza o cuestiona esa idea.

El análisis se realizó tras declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en la televisora Fox News, donde calificó a Cuba como “superpotencia de la influencia y el espionaje” y vinculó a la Isla con protestas y organizaciones políticas en Estados Unidos.

En el volumen total de publicaciones, el 49,6 por ciento reproduce la afirmación de amenaza, pero al eliminar repeticiones, su peso cae al 26,1 por ciento, lo que evidencia un sistema de amplificación gubernamental y partidista interesado en una confrontación.

Entre los argumentos que sostienen la tesis figuran la proximidad geográfica de la Isla, sus vínculos con Rusia y China, antecedentes de espionaje y la supuesta coordinación de protestas en territorio estadounidense.

Voces críticas como Ben Rhodes, exasesor adjunto de Seguridad Nacional de Barack Obama, calificaron de mentira la narrativa de Rubio y señalaron la contradicción de presentar a Cuba como potencia mientras enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por un cerco energético.

Encuestas recientes refuerzan esos resultados. Un estudio de YouGov reveló que solo el 19 por ciento de los ciudadanos considera a Cuba una amenaza, mientras el 65 por ciento la define como menor o inexistente.

Además, el 61 por ciento aprueba relaciones diplomáticas con la Isla y se opone a un ataque militar.

Otra investigación del Institute for Global Affairs concluyó que el 47 por ciento desaprueba las sanciones contra Cuba y una amplia mayoría desea mejoría en las relaciones bilaterales.

El Observatorio de Medios de Cubadebate subrayó que mide circulación y capacidad de amplificación, y reiteró que la narrativa de Cuba como amenaza resulta más repetida que razonada.