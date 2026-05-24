En México Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba

La Habana, 24 may (ACN) El XXX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba reúne desde este sábado en el estado mexicano de Aguascalientes a unos 400 delegados con el propósito de articular mejor las acciones en apoyo a la nación caribeña.

“Es particularmente importante este encuentro para posicionar mucho mejor nuestros trabajos, nuestras actividades, articularnos de mejor manera y que suene en todo el mundo eso que hemos estado sosteniendo: Cuba no está sola”, afirmó la activista Aline Pérez en la central entidad federativa.

La integrante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba refrendó en conferencia de prensa su irrestricto compromiso con la defensa de la Isla y “ese proyecto soberano, independiente y libre” que “el pueblo cubano en la inmensa mayoría ha decidido sostener”.

El evento, que culminará hoy, incluirá la presentación de conferencias magistrales y mesas de trabajo y conmemorará el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a celebrarse el próximo 13 de agosto, informa Prensa Latina.

Entre los invitados a la cita, con sede en el salón de eventos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se encuentran la vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Noemí Rabaza, y la ensayista Katiuska Blanco.

También participan la periodista Alondra Santiago; el director del Museo Fragua Martiana, Yusuam Palacios, así como el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, y la segunda jefa de Misión, embajadora Johana Tablada.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

El 1 de mayo Trump anunció más medidas coercitivas contra la isla, declaró su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato” y dijo que, tras la guerra en Irán, tal vez envíe el portaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa.

Las amenazas del republicano desataron el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos del mundo.

A las acciones de Washington contra la mayor de las Antillas se sumó el miércoles una acusación contra el líder de la de la Revolución, Raúl Castro.

El presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, rechazó la imputación y denunció que “se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.