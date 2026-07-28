El mundo siente y lucha por Cuba

La Habana, 28 jul (ACN) A pesar de las constantes acciones del imperialismo para intentar asfixiar al pueblo cubano, la nación caribeña ha visto nuevamente en las últimas jornadas el respaldo internacional en su lucha por defender la soberanía y mantener las conquistas como Estado independiente.

En la ciudad estadounidense de Atlanta surgió este martes el comité “Manos fuera de Cuba”, como parte de la gran fuerza antimperialista que se levanta desde ese país norteamericano para condenar la política hostil que ejecuta la Casa Blanca contra el archipiélago, la cual perjudica la vida de las personas, informó la agencia Prensa Latina.

Según este medio, desde la presidencia de México se ratificó en esta fecha la intención de mantener el apoyo a Cuba con nuevos envíos de materiales y se reafirmó la voluntad de la nación azteca de contribuir a que se respete la independencia de cada tierra.

Durante un encuentro de solidaridad efectuado en Pinar del Río, previo a las recientes actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional, activistas de diferentes partes del mundo compartieron con la máxima dirección del país y ratificaron que siempre estarán con la mayor de las Antillas en su enfrentamiento al recrudecimiento del bloqueo estadounidense impuesto a la isla.

En dicho espacio, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció la valentía de tantos amigos que se enfrentan a las presiones imperialistas para apoyar al territorio desde las ideas, pero también con recursos.

Representantes de diferentes movimientos políticos y sociales, que participaron en las celebraciones por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, reconocieron a Cuba como un ejemplo de resistencia internacional y manifestaron la voluntad de seguir colaborando con el país.

Recientemente, en las cercanías de la torre Eiffel, ubicada en París, sindicalistas y diputados franceses manifestaron su rechazo al bloqueo estadounidense impuesto a la isla por más de seis décadas, al que se le sumó en tiempos recientes el cerco energético, mientras que en España e Italia distintos grupos solidarios alzaron su voz en favor de Cuba y recogieron insumos para apoyar a territorio caribeño.

En Ciudad de México, miles de personas marcharon este fin de semana para exigir el fin de las políticas hostiles que desarrolla el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano y para defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos ante las fuerzas imperiales.

Durante las últimas jornadas, el Hospital Infantil Norte Juan de la Cruz Martínez Maceira de Santiago de Cuba recibió un donativo de medicamentos de alta demanda para edades pediátricas proveniente de China y Puerto Rico.

Según directivos del centro, este gesto solidario favorecerá los servicios de nefrología, cardiología y cuidados intensivos, al mismo tiempo que demuestra que Cuba puede contar con manos amigas a pesar de las dificultades existentes.

En días anteriores, periodistas y comunicadores chilenos denunciaron un nuevo informe estadounidense presentado como “Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI”, al que calificaron como una nueva herramienta mediática para intentar desacreditar al proceso soberano elegido por los habitantes del archipiélago.

Desde el parlamento de San Marino se ratificó la intención de seguir apoyando a la mayor de las Antillas en su lucha por poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que por más de seis décadas ha afectado la vida de la población y que actualmente con la administración Trump se ha recrudecido, entre otras múltiples manifestaciones de esa solidaridad que trasciende fronteras para llegar una vez más al verde caimán.