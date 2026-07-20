Dialogó vice primer ministro con colaboradores de la salud en Catar

La Habana, 20 jul (ACN) El Dr. Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República de Cuba, sostuvo está última semana en Doha un encuentro con miembros del Consejo de Dirección Ampliado de la colaboración médica cubana que presta servicios en el Estado de Catar, en el marco de las honras fúnebres de Su Alteza el Emir Padre, jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, durante el intercambio, en el que participó personal de la Embajada, el dirigente informó sobre la situación del país, los efectos del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y las proyecciones económicas y sociales aprobadas por el Parlamento.

Martínez Díaz reconoció la labor de especialistas, personal de enfermería y tecnólogos cubanos en instituciones médicas qataríes, y destacó el prestigio alcanzado por la cooperación médica en las autoridades y la población de ese país.

Directivos y colaboradores compartieron experiencias sobre su trabajo en el sistema nacional de salud de Catar y reiteraron su compromiso con la Patria en medio de la compleja situación generada por el bloqueo económico, comercial y financiero.

El vice primer ministro arribó a Doha para participar en las honras fúnebres de Su Alteza el Emir Padre, jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, promotor de los vínculos de amistad y cooperación entre Cuba y Catar.