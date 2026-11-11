Destacaron Cuba y China sólidos y estratégicos lazos

La Habana, 11 nov (ACN) Autoridades de Cuba y China destacaron hoy los sólidos y estratégicos lazos existentes entre ambos Partidos, Gobiernos y Pueblos, que se han puesto en evidencia en el actual contexto que enfrenta el país caribeño, informó Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores.

En su perfil en Facebook, Rodríguez Parrilla expresó que como parte de su actual visita a esa nación asiática, en calidad de Enviado Especial del Partido y el Gobierno cubanos, trasladó la voluntad de Cuba de continuar consolidando los vínculos económico-comerciales, de inversiones y de cooperación con China.

Resaltamos las consecuencias para nuestro pueblo de la política de máxima asfixia económica que nos ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, con el reforzamiento del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias, añadió.

Según el Canciller cubano, este miércoles dialogó con Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (CCPCCh) y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

También sostuvo conversaciones con Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del CCPCCh, y Chen Xiaodong, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Con anterioridad publicó que sostuvo una fructífera reunión con Wang Yi, miembro del Buró Político del CCPCCh y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores y Canciller de la República Popular China.

Abordamos el excelente estado de las relaciones bilaterales, que tienen un carácter estratégico y multifacético, y las oportunidades existentes para continuar consolidándolas, precisó el jefe de la diplomacia cubana.

En esas pláticas se reafirmó la voluntad de continuar construyendo una Comunidad de Futuro Compartido, a pesar de las amenazas externas.

De igual forma, se expresó agradecimiento por el permanente apoyo y la solidaridad del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, en particular en el cambio de matriz de energética en el actual contexto del bloqueo de combustibles por el gobierno estadounidense, precisó.

Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, realiza desde este martes y hasta el 13 de noviembre una visita oficial a la República Popular China, como Enviado Especial del Partido y Gobierno cubanos.