Desde Londres Conferencia Latinoamericana ¡Adelante! por la soberanía

La Habana, 9 feb (ACN) En un acto de contundente reafirmación política y resistencia frente a las crecientes hostilidades imperiales y por la soberanía de Cuba y Venezuela, la Conferencia Latinoamericana ¡Adelante! 2026 reunió este fin de semana en el corazón de Londres, Reino Unido, a activistas, políticos y representantes de movimientos solidarios.

El evento, celebrado en el Hamilton House, se consagró al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y sirvió como una poderosa tribuna para denunciar la intensificación del bloqueo contra la nación caribeña y la agresión militar contra el paísbolivariano, según declaró a la ACN vía WhatsApp Pablo Ginarte, primer secretario de la Embajada de Cuba en Reino Unido.

El encuentro, cuya sede se convirtió en un símbolo de la lucha contra la barbarie, contó con la participación de figuras prominentes del ámbito político y diplomático, incluyendo al exlíder laborista británico y conocido aliado de las causas progresistas, Jeremy Corbyn, quien junto al movimiento de solidaridad, reafirmó a Londres como un núcleo crucial de resistencia internacional.

Ginarte afirmó que la conferencia demostró, una vez más, que la verdad y la solidaridad no pueden ser bloqueadas y el evento fue un dique de contención frente a la campaña mediática y política que busca aislar a las naciones revolucionarias, mostrando el amplio respaldo que Cuba y Venezuela mantienen en Europa.

Uno de los momentos más destacados de la jornada, dijo, fue la intervención del doctor en Ciencias Físicas y Biológicas Fidel Antonio Castro Smirnov, profesor titular de la Universidad de La Habana y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, quien presentó la ponencia La Física de la Dignidad.

En su alocución, expuso una analogía científica para ilustrar la resistencia cubana, pues así como en la física ciertos materiales aumentan su fortaleza bajo presión, el pueblo cubano ha convertido la presión externa en una mayor cohesión y determinación.

El destacado científico, cuya labor abarca desde la física nuclear hasta el desarrollo biotecnológico, denunció de manera particular el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos en la soberanía biotecnológica de la isla.

La exposición del también nieto de Fidel Castro conectó el legado científico de la Revolución con el pensamiento de su abuelo, argumentando que la apuesta por el conocimiento es el antídoto más poderoso contra el asedio imperial.

Castro Srmirnov recordó la visión del Comandante en Jefe de que el futuro de Cuba debía ser “necesariamente un futuro de hombres de ciencia”, un principio que ha guiado los avances de la isla en sectores como la producción de vacunas y la medicina de vanguardia.

Según Ginarte, la voz de Venezuela también resonó con fuerza a través de la intervención de Ismara Vargas Walter, embajadora en Reino Unido de la nación suramericana, quien, con enérgicas palabras, condenó lo que calificó como el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, acto que definió como una nueva y peligrosa ofensiva del imperialismo contra la soberanía suramericana.

En un momento cargado de emotividad y solemnidad, la embajadora rindió tributo a los 32 internacionalistas cubanos caídos en la agresión militar norteamericana del 3 de enero de 2026 a Caracas.



Vargas Walter definió el sacrificio de estos cooperantes como la línea moral que el fascismo jamás podrá cruzar, subrayando el principio inquebrantable de solidaridad que guía a la Revolución cubana, incluso ante los riesgos más extremos.



Con una larga trayectoria de apoyo a las causas de América Latina, Jeremy Corbyn ha participado y dirigido mensajes a sucesivas ediciones de la Conferencia ¡Adelante!, defendiendo la soberanía de los pueblos y denunciando las injerencias externas.

En su intervención, el político británico reafirmó que las victorias de la izquierda en la región “nos muestran que otro mundo es posible”, enviando un mensaje de firme respaldo a las naciones que, como Cuba y Venezuela, resisten las presiones imperiales.

La Conferencia ¡Adelante! 2026 envió un mensaje claro al mundo: el cerco mediático y político puede ser roto desde las trincheras de la solidaridad internacional.

Londres fue, en esta ocasión, la capital de esa resistencia, un espacio donde el legado de Fidel, la voz de la ciencia cubana representada por Castro Smirnov, la firmeza de Venezuela y el respaldo de aliados como Jeremy Corbyn inspiraron el compromiso renovado de continuar la lucha por un orden internacional justo y soberano.