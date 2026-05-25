Labañino: la defensa de Raúl son su pueblo y 67 años de Revolución

La Habana, 25 may (ACN) El Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar afirmó hoy que el General de Ejército Raúl Castro Ruz no necesita que lo defienda ningún tribunal extranjero, pues su defensa es su pueblo, la dignidad de haber resistido y 67 años de Revolución.

Bajo el título de "La última infamia", Labañino Salazar, uno de los cinco cubanos juzgados lustros atrás en Estados Unidos por alertar a Cuba de acciones terroristas contra la Isla (Los Cinco), escribió un artículo en el que ofrece sólidos argumentos sobre lo que califica como absurda acusación de ese país norteamericano contra el líder de la Revolución.

Por tratarse de una primicia para la Agencia Cubana de Noticias del también vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, reproducimos el texto a continuación, íntegramente.

La última infamia

Por: Ramón Labañino Salazar

Cuando conocí la noticia de que un tribunal en Estados Unidos pretendía sentar en el banquillo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, sentí primero incredulidad, luego indignación y, finalmente, una profunda molestia ante la degradación del derecho internacional. No es la primera vez que el imperio del norte convierte la justicia en un arma política, pero esta acusación supera todos los límites de lo tolerable.

¿Qué clase de orden internacional es este en el que un país se erige en juez y verdugo de las acciones soberanas de otra nación?

El juicio de Los Cinco (Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González) duró casi siete meses y abordó a profundidad el incidente de las avionetas de la organización terrorista “Hermanos al Rescate”. Ya mis hermanos René y Gerardo lo han descrito con excelencia.

Tanto tiempo en las cortes y en la batalla legal, nos permitió conocer más de cerca la jurisprudencia norteamericana, y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que esta demanda es jurídicamente ridícula.

Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre un acto ocurrido en espacio aéreo cubano, realizado por fuerzas cubanas, en defensa de la soberanía cubana. Es como si un vecino quisiera juzgarme por lo que hago dentro de mi propia casa. El artículo 2 de la Carta de la ONU es claro: soberanía e igualdad de los Estados. Pero para Washington, la soberanía solo es válida cuando le conviene.

Recuerdo bien el contexto de 1996. Vimos cómo las avionetas de "Hermanos al Rescate" sobrevolaban La Habana impunemente, lanzando propaganda y violando nuestro espacio aéreo. Veinticinco violaciones graves documentadas, 16 notas diplomáticas ignoradas.

¿Qué habría hecho Estados Unidos si una avioneta extranjera hubiera sobrevolado el Pentágono? La respuesta la sabemos todos: la habrían derribado, pulverizado en el aire sin dudarlo. Pero cuando Cuba se defiende, es acusada. Eso se llama hipocresía, y la jurisprudencia internacional la condena.

El caso Congo vs. Bélgica de 2002 no es una opinión, es un fallo vinculante. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los exjefes de Estado mantienen inmunidad por actos oficiales.

Raúl Castro, en 1996, era ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Actuó en función de su cargo. Pretender juzgarlo es tan absurdo. ¿Acaso algún tribunal en La Habana tiene jurisdicción sobre Washington? Pues no. Y sin embargo, ellos se creen con derecho.

No me cabe la menor duda de que esta demanda es pura política. Es otra mentira más para justificar una posible invasión a nuestra patria. Los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana no quieren acuerdos ni soluciones diplomáticas, quieren asesinar a todo un pueblo por la única razón de ser dignos.

No es justicia, es venganza. No es derecho, es golpe de Estado judicial.

Y no nos engañemos, el objetivo no solo es nuestro General Raúl Castro, líder histórico de la Revolución cubana. El objetivo es humillar a Cuba, justificar futuras agresiones y enviar un mensaje a todos los países del Sur Global.

Pero hay algo que Washington no termina de entender: nosotros, los cubanos, sabemos vivir bajo asedio. Hemos aprendido a reconocer las farsas judiciales desde el Caso Posada Carriles —ese terrorista confeso al que protegieron en Miami— hasta hoy.

Dónde está la justicia estadounidense para las víctimas del vuelo 455 de Cubana de Aviación, dinamitado en pleno vuelo por terroristas entrenados por la CIA? Esa pregunta nunca la responderán.

Sabemos que este tribunal de Washington podrá continuar con su farsa judicial. Pero también sé que la historia tiene una memoria larga y que dentro de cincuenta años, cuando el imperio sea solo un recuerdo, los estudiantes de Derecho leerán este caso como un ejemplo clásico de extraterritorialidad abusiva y de cómo el poder político corrompe la justicia.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz no necesita que lo defienda ningún tribunal extranjero. Su defensa es su pueblo, su defensa es la dignidad de haber resistido, su defensa son 67 años de Revolución. Y mientras en Cuba haya un solo hombre y una sola mujer dispuestos a defender su soberanía, todas las demandas, todos los bloqueos y todas las calumnias del imperio serán papel mojado.

La justicia no puede ser un disfraz del poder.

Como Fidel, Raúl también ha sido absuelto por la historia.

(Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba, 25 mayo de 2026)