Denunció Proyecto Cuba Soberana nuevas sanciones de EE.UU.

La Habana, 31 ene (ACN) El Proyecto Humanitario Cuba Soberana desde Bruselas, Bélgica, denunció el impacto inmediato de las sanciones de EE.UU. que intentan limitar el acceso de la isla a combustible, energía y bienes esenciales, con consecuencias directas sobre la población cubana, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente el texto.

Declaración del Proyecto humanitario Cuba Soberana

A LA OPINIÓN PUBLICA INTERNACIONAL

Desde el Proyecto Humanitario Cuba Soberana denunciamos el impacto humanitario grave e inmediato de las sanciones que bloquean el acceso de Cuba a combustible, energía y bienes esenciales, junto con la penalización de terceros países que intentan suministrarlos. El resultado es un daño humano directo y previsible que recae sobre la población civil y sobre un pueblo soberano.

La escasez de combustible y energía compromete el funcionamiento de hospitales, servicios de emergencia, sistemas de agua, transporte público, producción y distribución de alimentos, así como la conservación de medicamentos, generando carencias reales y deterioro de servicios vitales en la vida cotidiana de la población.

En la práctica, estas medidas convierten la presión económica en un castigo colectivo, contrario a los principios humanitarios y a derechos básicos como la salud, la alimentación y la dignidad humana. Desde una perspectiva humanitaria, ninguna política es justificable cuando su consecuencia directa es el castigo colectivo de un pueblo. El acceso a la energía y los insumos básicos no pueden utilizarse como herramientas de presión cuando su ausencia pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas.

Las sanciones obstaculizan la ayuda humanitaria y la cooperación legítima, agravando el sufrimiento civil y reduciendo la capacidad de respuesta solidaria destinada a aliviarlo.

Por ello, hacemos un llamado urgente a la opinión pública internacional, a los medios de comunicación, a las organizaciones humanitarias y a los gobiernos para que visibilicen el impacto humano de estas sanciones y exijan su revisión inmediata, por el daño que causan a la población civil.

Creemos en el diálogo como vía para resolver conflictos entre naciones y defendemos el derecho del pueblo cubano a vivir sin medidas que profundicen el sufrimiento civil ni obstaculicen la cooperación humanitaria.

Atentamente,

Proyecto Humanitario Cuba Soberana

Bruselas, Bélgica