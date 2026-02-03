Denunció Cuba en ONU-Viena nueva escalada de Estados Unidos

La Habana, 3 feb (ACN) Cuba denunció en la sede de las Naciones Unidas en Viena la más reciente escalada de la política hostil del gobierno de Estados Unidos, al calificarla como un acto de agresión contra la nación antillana, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La declaración fue realizada por Karlen Regaiferos, segundo secretario de la Misión de Cuba, durante la 63ª sesión de la Subcomisión Científica Técnica de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (Copuos).

El diplomático vinculó la orden ejecutiva estadounidense, que amenaza con un bloqueo total a las importaciones de combustible, con el histórico cerco económico impuesto a Cuba, y señaló que estas medidas, junto con la inclusión de la Isla en la lista unilateral de “Estados Patrocinadores del Terrorismo”, constituyen el principal obstáculo para su plena participación en la cooperación espacial internacional.

En el debate general, Cuba reafirmó su compromiso con la defensa del espacio ultraterrestre como ámbito exclusivo para la paz, la colaboración internacional y el desarrollo sostenible, en beneficio de toda la humanidad.