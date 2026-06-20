 De visita en Cuba canciller de Vietnam

La Habana, 20 jun (ACN) Le Hoasi Trung, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores de esa nación, llegó hoy a Cuba, dando inicio a su visita oficial por el país, la cual se extenderá hasta el martes próximo y tiene dentro sus objetivos fortalecer los lazos entre ambas tierras.

A propósito de la visita del enviado especial del compañero To Lam, secretario general del PCV y presidente de la nación asiática, la diplomacia cubana concede alta prioridad y gran importancia a las relaciones con Vietnam, caracterizadas por la hermandad y la cooperación.

Desde la nación caribeña admiran las proezas del hermano pueblo vietnamita en su lucha contra el imperialismo y valoran el apoyo del territorio asiático en el enfrentamiento de la Isla al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Ambos estados articulan iniciativas de cooperación en sectores como la seguridad alimentaria, biotecnología, sector biofarmacéutico, salud, educación, ciencia y tecnología, construcción y energía renovable.

Durante su estancia, el canciller, quien visitó antes el país pero en otras funciones, actualizará a las autoridades del Partido Comunista de Cuba sobre los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam efectuado en enero último.

Conversará además con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla y cumplirá un programa oficial que consolidará las relaciones históricas de amistad y cooperación entre ambos estados.

En diciembre próximo, Cuba y la República Socialista de Vietnam conmemorarán 66 años de relaciones diplomáticas, fundamentadas por los principios de soberanía que comparten los dos territorios y por la amistad por el líder vietnamita Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien visitó por primera vez esa tierra oriental en 1973.

Recibió al canciller vietnamita y a su delegación, a su llegada a esta capital, Elio Rodríguez Perdomo, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.