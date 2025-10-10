Cuba tiene la verdad y la capacidad para demoler la mentira

La Habana, 10 oct (ACN) Cuba no tiene que mentir para defenderse, Estados Unidos no puede defender su política sin mentir, afirmó este viernes en México Johana Tablada, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), al fustigar el bloqueo económico y las campañas de falsedades de los gobiernos estadounidenses contra la Revolución.

Al ofrecer una conferencia en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba aludió al daño que hacen al país el cerco imperialista y la guerra mediática pero para contrarrestar esa agresión “tenemos algo que ellos nunca tendrán: la verdad y sin necesidad de engaños demoler la mentira”.

Ante los más de 500 delegados al foro de unas 30 naciones Tablada agradeció el respaldo a su país y aseguró: “venimos de un pueblo que no se rinde, que se lo juega todo en el empeño de resistir y encontrar todas las fórmulas para salir adelante, victorioso una vez más, sin renunciar a su Revolución”.

En el IX Encuentro Continental de Solidaridad con #Cuba, Johana Tablada, Subdirectora General de EEUU en el MINREX actualiza sobre la política de asfixia económica del gobierno de ese país hacia la isla y las mentiras con las que pretende negar sus efectos sobre nuestro pueblo. pic.twitter.com/DAD1bFMGGS — Fernando5hICAP (@fernando5hicap) October 10, 2025

Estados unidos no ha logrado ni logrará su objetivo de doblegar a Cuba con sus medidas criminales que han colocado a la población y la economía en una situación de vulnerabilidad con marcadas carencias, sin ninguna justificación para sustentar una agresión tan inhumana y mendaz, denunció.

Tablada puso de relieve que Cuba condena el genocidio en Gaza así como las maniobras en el Caribe “pretenden destruir la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y convertir nuestra región en una zona de desestabilización y de saqueo”, advirtió.

Seguidamente denunció que Estados unidos se aferra a un orden unipolar principal responsable de las amenazas a la Paz mundial y la seguridad internacional.

El Encuentro continental proseguirá hasta el domingo y para este viernes, primer día de sesiones, se anuncian exposiciones sobre la juventud cubana como continuidad y garantía de la Revolución y acerca de la guerra mediática y desafíos comunicacionales.