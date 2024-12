Cuba reitera disposición de cumplir compromisos de acuerdos migratorios 

La Habana, 4 dic (ACN) Cuba reiteró hoy cumplir los compromisos asumidos de los acuerdos migratorios y reclama de Estados Unidos (EEUU) una obligación similar, dijo en conferencia de prensa Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores (Minrex).

El diplomático calificó de constructivo el intercambio con autoridades estadounidenses sobre temas migratorios y ratificó que la nación caribeña aboga por una migración entre los dos países de manera ordenada, segura y regulada.

Reiteró el viceministro que el país le presta mucha importancia a esos acuerdos integrales que se cumplen sobre la base de la reciprocidad, pero cómo se ha expresado en otras ocasiones tiene una contradicción fundamental.

Fernández de Cossío explicó que existen en EEUU una cifra importante de cubanos que marchan a ese país movidos por dos causas: una es el trato privilegiado que siempre le ha otorgado EEUU a cualquier cubano que pretende entrar por cualquier vía, sea regular irregular, eso es lo que se llama un factor de atracción.

Y existe también lo que se llama un factor de empuje, que es una política de bloqueo económico dirigida a deprimir los niveles del cubano que vive en Cuba y que es un factor que empuja al ciudadano a emigrar, esa combinación atenta contra los propósitos de los acuerdos.

"En la ronda de hoy, también entre los temas que tratamos, Cuba insistió en algo que ha venido planteando durante varios años, en la necesidad de que se reanude plenamente la prestación de servicios en la embajada que está en La Habana para quienes solicitan visas de no inmigrante, visas de visitante a los Estados Unidos que si bien se reinició parcialmente en el mes de agosto para determinadas categorías aún no es pleno como era en el pasado y nosotros hemos argumentado que esto es un factor que estimula que muchas personas quieran emigrar para obtener la residencia y poder viajar entre los dos países algo que no sería necesario si existieran visas múltiples y si se se procesara desde La Habana a los migrantes que van de visita como era en el pasado" informó.

El viceministro del Minrex comunicó que se planteó la preocupación por la cantidad de cubanos que existe en la nación norteña en un limbo legal, que se les admitió entrar en el país pero no se les ha dado un estatus legal concreto.

También en la reunión se habló del tráfico de personas, del crecimiento de operaciones que proceden de Estados Unidos, individuos u organizaciones que operan desde el sur de los Estados Unidos y participan en el tráfico de personas con operaciones que van en contra de la ley.

La mayor de las Antillas señaló el tratamiento agresivo que desde hace unos meses viene ocurriendo en aeropuertos de Estados Unidos contra cubanos que residen en Cuba y otros en EEUU y a veces a cubanos que residen en terceros países cuando viajan hacia los Estados Unidos, y "por supuesto expresamos nuestra disposición para consolidar la cooperación bilateral en materia migratoria y ampliarla, incluso pensamos que entre dos países como Cuba y los Estados Unidos con una cercanía geográfica y con un flujo considerable de viajeros entre los dos países, más una presencia amplia de cubanos en ese país es importante que exista cooperación en materia migratoria entre los dos gobiernos" acotó.