Cuba felicita a Venezuela por aniversario de su independencia

La Habana, 5 jul (ACN) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, felicitó hoy al pueblo y gobierno de Venezuela en ocasión del aniversario 215 de su independencia.

Asimismo reafirmó la invariable solidaridad de la isla con la nación bolivariana y la voluntad de seguir cooperando, fundamentalmente en las circunstancias actuales provocadas por el doble sismo del 24 de junio.

Felicitamos al gobierno y pueblo de #Venezuela en el 215 aniversario de su independencia.



Reafirmamos la invariable solidaridad de #Cuba con la hermana nación bolivariana y nuestra voluntad de continuar cooperando, fundamentalmente en las actuales circunstancias provocadas por… pic.twitter.com/vMxlZNRRsb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 5, 2026

Por su parte, la Cancillería de Cuba se hizo eco de la felicitación. «Refrendamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países», expresó en la red social X.

El día de la independencia marca el aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela en 1811, convirtiendo al país en la primera colonia española de Sudamérica en declararse independiente, destaca la agencia Prensa Latina.

También se marca como el Día de la Fuerza Armada Nacional para honrar el servicio fiel de todos los hombres y mujeres en servicio y veteranos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela.