Cuba denuncia doctrina belicista de EE.UU.

La Habana, 7 feb (ACN) El miembro del Buró Político del Partido Comunista, Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores, denunció hoy que la no renovación por parte de Estados Unidos del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) es una clara evidencia de su actual doctrina belicista, que prioriza la carrera armamentista y el uso de la fuerza por encima de la paz y la seguridad internacionales.

A través de un mensaje en la red social X, el Canciller cubano señaló que esta actitud de Washington aleja al mundo del desarme y aumenta los riesgos para toda la humanidad.

La no renovación por #EEUU del Nuevo Tratado START es evidencia de su actual doctrina belicista. Prefieren relanzar la carrera armamentista y el uso de la fuerza, antes que preservar la paz y seguridad internacionales.



Urge respetar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas…

"Urge respetar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que garantice la eliminación total de las armas nucleares, de forma transparente, verificable e irreversible", exigió Rodríguez Parrilla.

Subrayó que este camino "es la única manera de garantizar que la Humanidad no sufra nunca más su terrible impacto. Es una cuestión de supervivencia".

En su mensaje, el canciller cubano reiteró el firme apoyo de la Isla a la universalización, respeto y aplicación integral del TPAN, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíbe de manera completa las armas nucleares, con miras a su total eliminación.

"El mundo merece y necesita una paz duradera, justa y sostenible para todos", afirmó.

"Es indispensable luchar por un mundo libre de armas nucleares, por el bien de las presentes y futuras generaciones".

Cuba fue uno de los primeros 50 países en firmar el TPAN el mismo día de su apertura a la firma en 2017, y ha abogado constantemente por que las potencias nucleares asuman sus responsabilidades en la eliminación de estos arsenales, los cuales constituyen la mayor amenaza para la supervivencia de la especie humana.