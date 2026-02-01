Crece respaldo solidario hacia Cuba desde México

La Habana, 1 feb (ACN) Autoridades, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales en México rechazaron la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que prevé imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, y expresaron apoyo a la soberanía y autodeterminación de la nación caribeña, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reafirmó que el respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos constituye un pilar de la política exterior mexicana, y advirtió que la aplicación de aranceles podría provocar una crisis humanitaria en Cuba con impactos en hospitales, alimentación y servicios básicos.

Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, declaró que su país no acepta la negación de ayuda humanitaria a ningún Estado que la requiera, y defendió la cooperación internacional como mecanismo para mantener el diálogo y la solidaridad entre los pueblos.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, respaldó el posicionamiento del Ejecutivo federal y cuestionó la declaración de Cuba como una “amenaza”, reiterando la defensa de la cooperación internacional.

Alejandro Murat, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, apoyó la postura de la mandataria mexicana y alertó sobre el riesgo de una crisis humanitaria, al tiempo que llamó a construir puentes diplomáticos con Estados Unidos.

Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, calificó la orden ejecutiva de medida ilegal e inhumana orientada al castigo colectivo mediante el uso del hambre y la energía como instrumentos de presión.

Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, rechazó el decreto por violar el Derecho Internacional y recordó la postura histórica de México de condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

El Partido del Trabajo manifestó respaldo a la continuidad de la ayuda humanitaria a Cuba y a la postura de la Presidenta, subrayando que la solidaridad internacional es un principio constitucional.

También los comunistas de México condenaron la orden ejecutiva como medida coercitiva destinada a asfixiar al pueblo cubano. La Unidad Comunista, integrada por varias organizaciones políticas, denunció la intensificación de medidas unilaterales contra Cuba y respaldó la política exterior soberana del Gobierno mexicano.

La Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México, junto a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, coincidieron en rechazar la orden ejecutiva por su carácter unilateral y extraterritorial, denunciaron sus efectos humanitarios y energéticos, y respaldaron la decisión de mantener la cooperación y el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba denunciaron la medida como un intento de aislamiento y asfixia económica, subrayando que la restricción del suministro de petróleo implica un castigo colectivo contrario al derecho internacional y a los derechos humanos.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se manifestó en redes sociales contra la orden ejecutiva, señalando sus riesgos humanitarios y su carácter coercitivo.

Los pronunciamientos reflejan una amplia coincidencia en México en el rechazo a la orden ejecutiva estadounidense y en la defensa de los principios de soberanía, no intervención, solidaridad internacional y respeto al derecho internacional en relación con Cuba.