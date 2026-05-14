Congresistas de EE.UU. piden frenar agresión contra Cuba

La Habana, 14 may (ACN) Treinta y tres miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron recientemente una carta al Gobierno de ese país en la que exigieron detener cualquier plan de acción militar contra Cuba y levantar las medidas coercitivas, además de rechazar el uso de la Base Naval de Guantánamo como centro de detención de migrantes, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La misiva, encabezada por la congresista demócrata por Illinois Delia Ramírez, señaló que el bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde hace casi 65 años y el endurecimiento de las sanciones han profundizado la crisis en la Isla.

Los legisladores advirtieron que una intervención militar sería ilegal y desestabilizadora, con consecuencias catastróficas para la población cubana, y agravaría el desplazamiento de personas y el sufrimiento humanitario.

El texto rechazó además la posibilidad de utilizar Guantánamo para retener migrantes cubanos en caso de un aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La carta concluyó que Washington no debe responder a una crisis que contribuye a crear con políticas que incrementan el sufrimiento, y reclamó cerrar definitivamente lo que calificaron como “agujero negro de violencia y tortura” en Guantánamo.