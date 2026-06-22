Asociación Italia-Cuba rechazó resolución del Parlamento Europeo

La Habana, 22 jun (ACN) La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC) condenó en Roma la resolución aprobada por el Parlamento Europeo contra Cuba, al calificarla como un acto de agresión política.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el texto señaló que la decisión constituye una muestra de subordinación de fuerzas derechistas europeas a los dictados de Estados Unidos, en contravención de principios básicos del Derecho Internacional que prohíben la injerencia en asuntos internos de los Estados.

La organización lamentó que el Europarlamento adoptara esa postura mientras Washington recrudecía el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde hace más de seis décadas, medida que afecta directamente a la población.

El documento titulado “No toquen a Cuba” denunció que las sanciones secundarias del Gobierno estadounidense alcanzan incluso a empresas europeas que mantienen vínculos comerciales con la isla.

Al solicitar la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC), la resolución se alineó con la política de la Casa Blanca en lugar de defender la autonomía económica europea y el respeto al Derecho Internacional, indicó la ANAIC.

La asociación recordó la solidaridad internacional de Cuba, ejemplificada en la labor de brigadas médicas que apoyaron a Italia durante la pandemia de la Covid-19 y que actualmente prestan servicios en Calabria.

En su declaración, la ANAIC reiteró que la soberanía y el modelo social de Cuba corresponden exclusivamente a su pueblo, y exhortó al Gobierno italiano y a la Unión Europea a rechazar las sanciones, mantener el diálogo bilateral y exigir el fin del bloqueo estadounidense.