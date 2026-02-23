Amplias jornadas internacionales denunciaron bloqueo contra Cuba

La Habana, 23 feb (ACN) Nuevas jornadas internacionales de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba se realizaron este fin de semana en diversas ciudades del mundo, con caravanas, marchas y manifestaciones de cubanos residentes y organizaciones solidarias, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Las acciones tuvieron lugar en países como Sudáfrica, Argentina, Bolivia, Bahamas, Canadá, Estados Unidos, Dominica, Países Bajos y Türkiye, donde se denunciaron las medidas coercitivas y se exigió el fin de una política que afecta la vida cotidiana del pueblo cubano.

En Santa Cruz de la Sierra se efectuaron actos culturales y evocaciones históricas, mientras en Nassau se organizaron caravanas, en Ottawa marchas y en Estambul protestas, todas con el propósito de reafirmar la unidad de los cubanos residentes y el respaldo de organizaciones solidarias.

Estas jornadas confirmaron que la política hostil de Washington se encuentra cada vez más aislada y que la solidaridad internacional se fortalece como pilar en la defensa de la verdad, la paz y la justicia.

El pueblo cubano agradeció las muestras de apoyo recibidas, que reafirman que Cuba no está sola y que la lucha contra el bloqueo se fortalece con la fuerza de los pueblos que defienden la soberanía y la dignidad.