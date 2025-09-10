Agradece Cuba postura de África-Caricom contra bloqueo de EE. UU.

La Habana, 10 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, agradeció hoy a los líderes de África y la Comunidad del Caribe (Caricom) por su reciente reclamo para que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos.

A través de su cuenta de la red social X, Rodríguez Parrilla reconoció la solidaridad y el apoyo al pueblo cubano de los participantes en la Segunda Cumbre África-Caricom, que se celebró en Etiopía, los pasados días 6 y 7 de septiembre.

El Canciller cubano aplaudió la postura de los presentes en la cita, quienes exigieron la eliminación de medidas coercitivas unilaterales contra la nación antillana y algunos países africanos.

"Agradecemos profundamente a los líderes de África y #CARICOM por reiterar en su segunda Cumbre el reclamo para poner fin a bloqueos y medidas coercitivas unilaterales contra #Cuba y algunos países africanos. Reconocemos su solidaridad y apoyo al pueblo cubano".

Organizada bajo el lema "Asociación transcontinental en busca de justicia reparadora para africanos y personas de ascendencia africana a través de las reparaciones", la cumbre contó con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, así como representantes de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo de África y el Caribe.

La Cumbre tuvo como objetivo fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales entre las dos regiones, así como avanzar en una agenda común de reparación por los legados de la esclavitud y el colonialismo.