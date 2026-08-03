Abordó conferencia científica en Vietnam legado de Fidel Castro

La Habana, 3 ago (ACN) Una conferencia científica sobre el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), se celebró hoy en Hanoi, Vietnam, con la participación de académicos, diplomáticos y representantes de organizaciones de amistad, informó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina.

El subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Nguyen Manh Hung, afirmó que Fidel fue un internacionalista firme y un teórico destacado del movimiento comunista y obrero internacional, además de un camarada leal para el pueblo vietnamita.

La imagen de Fidel izando la bandera del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur en Quang Tri, en 1973, junto con sus palabras "Por Vietnam, Cuba está dispuesta a derramar incluso su propia sangre", se convirtió en símbolo del afecto constante entre ambos pueblos.

Durante la cita titulada "El camarada Fidel Castro: el gran líder de la Revolución cubana, un internacionalista inquebrantable y un gran amigo del pueblo vietnamita", se presentaron ponencias sobre el legado del dirigente y el valor de la relación de solidaridad entre Vietnam y Cuba.

El embajador cubano en Hanoi, Rogelio Polanco, destacó que las tradiciones patrióticas, las experiencias de la infancia en Birán y las enseñanzas familiares moldearon la personalidad y los ideales revolucionarios de Fidel.

Polanco subrayó que, aunque las circunstancias iniciales influyeron en su formación, fue el activismo intelectual y político lo que consolidó su conciencia de clase y lo convirtió en un líder que trascendió fronteras y épocas.

El vicepresidente permanente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, Nguyen Viet Thao, expresó que la figura de Fidel simbolizó la aspiración a la independencia, la justicia social y el espíritu de lucha por la paz y el progreso.

Recordó que el triunfo de la Revolución cubana impulsó ideales emancipatorios en América Latina y otras regiones, y resaltó que Fidel y la Revolución demostraron el carácter universal del camino revolucionario contemporáneo.

La encargada de negocios interina de Venezuela en Vietnam, Estela del Valle Quijada, señaló la convergencia ideológica entre Fidel y Hugo Chávez en la promoción de la solidaridad y la integración latinoamericana, lo que fortaleció la voz independiente de la región en el escenario internacional.