Sincronizan mini parque solar de comunidad serrana de Guantánamo (+ Fotos)

Guantánamo, 27 feb (ACN) Un mini parque solar fotovoltaico construido en La Escondida de Monterruz, municipio de El Salvador, quedó sincronizado este jueves al Sistema Electroenergético Nacional, (SEN).

Con una capacidad instalada de 48 kilovatios pico (kWp) y la puesta en marcha de dos inversores sincronizados, la obra, de tecnología china, cuenta con 108 paneles solares y su costo de inversión ascendió a 23 millones de pesos en moneda nacional, refirió el ingeniero Sael Cantillo Guzmán, de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Renovables de Energía de la provincia, a Radio Guantánamo.

El mini parque, de marcado carácter local, es resultado de una alianza estratégica entre la Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez" , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Empresa Eléctrica Provincial.

Luis Gorrea Cardoza, profesor de la Universidad de Sancti Spíritus e integrante del Centro de Estudios Energías y Procesos Renovables, precisó que cerca de 400 personas y 140 viviendas de la zona serán beneficiadas con el proyecto, además, también se instalarán sistemas de bombeos solar, los cuales proveerán de agua a los habitantes de La Escondida, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital provincial guantanamera.

Como parte de la sincronización del mini parque solar fotovoltaico, se instalaron varias lámparas que funcionan con energía solar en sitios socio- económicos de la montañosa comunidad, como la escuela René Ramos Latour, la panadería, el policlínico y la bodega.

Para los habitantes de La Escondida , la sincronización del mini parque representa un beneficio palpable y aunque este sistema vierte su energía a la red nacional, su ubicación estratégica contribuye a estabilizar el voltaje y mejora la calidad del suministro en la zona, particularmente en las horas de mayor radiación solar, lo cual reduce la carga sobre los combustibles fósiles en el horario diurno.

A diferencia de los grandes parques fotovoltaicos que se construyen en el país como parte del programa nacional con tecnología china, el mini parque de La Escondida de Monterruz se distingue por su enfoque comunitario y de innovación local, al igual que su similar, también de 48 mWp, que se ejecuta en la comunidad de Los Abiertos, en Imías.