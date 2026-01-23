Reconocen en Holguín a científicos destacados (+ Fotos)

Holguín, 23 ene (ACN) La entrega del Premio Anual 2025 al Trabajo Geográfico a Rafael Driggs Fuentes, por sus aportes a los programas de ordenamiento y al desarrollo social, sobresalió hoy en las actividades por el Día de la Ciencia Cubana, el 15 de enero, en la provincia de Holguín.

Driggs Fuentes trabajó en el Sistema de Ordenamiento Territorial desde 1985 y fue el autor principal del Modelo de Ordenamiento Ambiental del municipio Gibara, el cual ofrece un enfoque integral que posibilita el manejo adecuado de los recursos y constituye una de las principales innovaciones en este ámbito.

En el marco de los festejos se reconoció a las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila y La Habana por su desempeño en los últimos 12 meses en el impulso a proyectos priorizados en la producción de alimentos y la aplicación de nuevas tecnologías.

Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, recordó los aportes del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, al sector y destacó la introducción de bienes y servicios derivados de los avances de esta rama.

El titular mencionó la creación del Parque Científico Tecnológico e Industrial para articular el quehacer investigativo y fomentar la colaboración entre los actores de la economía y la sociedad, así como los sistemas de Gobierno basados en la innovación.

Señaló los esfuerzos del territorio sede por emplear la ciencia en la solución de problemas complejos que enfrenta el país en la actualidad, promover la intersectorialidad e incrementar la innovación en sectores claves como la producción de alimentos, la transición energética y la biotecnología.

Resaltó la existencia en Cuba de más de 200 entidades científicas, 50 universidades, 122 centros universitarios municipales, 17 empresas de alta tecnología, cuatro parques científicos tecnológicos y una fundación en la Universidad de La Habana.

Durante la jornada se otorgó la Distinción Juan Tomás Roig a Juan Miranda Molina, Elier Alexander Córdova García y Antonio Vega Torres, por más de 20 años de labor ininterrumpida en el sector con aportes significativos al desarrollo económico y social.

Participaron en el acto Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario del Comité Provincial de esa organización política en Holguín; Manuel Hernández Aguilera, gobernador del territorio holguinero, junto a otras autoridades gubernamentales.

El Día de la Ciencia Cubana se celebra cada año el 15 de enero, en conmemoración del discurso de Fidel Castro en 1960 durante el vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en el paraninfo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, donde expresó: “el futuro de nuestra patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”.