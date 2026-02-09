Pospuesta XX Convención y Feria Informática 2026 en Cuba

La Habana, 9 feb (ACN) El Ministerio de Comunicaciones informó a través de sus redes sociales la posposición de la XX Convención y Feria Internacional Informática 2026, prevista del 24 al 27 de marzo, debido a la situación extraordinaria que enfrenta el país.

El Comité Organizador comunicó que oportunamente se dará a conocer la nueva fecha de realización de este evento tecnológico, considerado uno de los más importantes en el ámbito de las tecnologías de la información en Cuba.

Esta decisión responde a las condiciones actuales que afectan la economía nacional debido a la nueva escalada de agresiones de EE.UU. para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución, explicó la entidad organizadora en nota oficial.

La Convención y Feria Internacional Informática constituye un espacio de intercambio científico y profesional, con participación de especialistas nacionales y extranjeros, y ha sido escenario de presentación de proyectos vinculados a la informatización de la sociedad.

El Ministerio de Comunicaciones precisó que mantendrá informada a la comunidad tecnológica y académica a través de los canales oficiales, con el objetivo de garantizar la continuidad de los preparativos.