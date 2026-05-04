Muy saboreada miel de abejas meliponas de Cuba en Feria de Italia

Cienfuegos, 4 may (ACN) Meliponarios Lóriga, un proyecto de desarrollo local de la provincia de Mayabeque, logró por primera vez exponer los productos de sus colmenas de abejas meliponas (Meliponas a beecheii) en la Feria Internacional Macfrut 2026, con sede en Italia.

El Doctor en Ciencias Walberto Lóriga Peña, propietario de este emprendimiento ubicado en San Nicolás de Bari, a su regreso declaró a la Agencia Cubana de Noticias que esa cita es el principal evento europeo para el mercado de la comercialización de las frutas, vegetales, productos bionaturales y especias.

Allí mostró las mieles, polen, pan de abeja, entre otros renglones elaborados por las abejas meliponas, los cuales tuvieron muy buena aceptación por el público que visitó ese stand.

“Los productos de Meliponarios Lóriga tuvieron una aceptación excelente, fue muy grato ver en los eventos de degustación las muestras de satisfacción al probar la miel y la mezcla y además conocer que estos son resultados de una abeja sin aguijón y no de Apis mellifera.

“Cada oportunidad sirvió además para dar a conocer las particularidades de la especie melipona y el efecto beneficioso que tiene para la salud el consumo de esos renglones por su concentración de antioxidantes, nutrientes y compuestos bioactivos.

"La participación de un pequeño productor como yo en una feria internacional de esa magnitud, fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Italiana en Cuba, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional – MAECI, a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo – AICS La Habana".

Explicó que en el stand de Cuba se expusieron además los surtidos de Deshidratados Habana; los de Zumart; la finca Las Piedras; la miniindustria Placeres del campo, ambos relacionados por el procesamiento de frutas, elaboración de mermeladas, dulce en conservas y barras de Guayaba.

También fueron mostrados algunos de los resultados del Centro de Investigaciones en plantas proteicas y productos bionaturales, en este caso cápsulas de moringa y otros derivados de esta planta.

Aseveró Lóriga Peña que los productos de la meliponicultura tienen un potencial elevadísimo para insertarse en el comercio internacional, por su calidad, al ser considerados productos nutracéuticos, por sus componentes bioactivos.

Sin embargo, dijo, para lograr ese propósito hace falta integración de actores que intervienen en toda la cadena de valor del producto, y confesó sus esperanzas de que se alcancen esos objetivos.

“En la Feria efectuada a finales de abril, pudimos tener contactos con empresarios, investigadores, agentes del mundo editorial y otros actores interesados en los productos y los saberes asociados a la meliponicultura, a lo cual daremos seguimiento para poder concretar acciones encaminadas al desarrollo de esa actividad en Cuba”.

Resumió que la feria sirvió además para establecer alianzas entre los propios emprendimientos que conformaron la delegación de la Mayor de las Antillas a Macfrut 2026.

Las abejas meliponas o nativas, se le conoce popularmente en Cuba como abejas de la tierra y fueron introducidas en el país desde hace unos cinco siglos.