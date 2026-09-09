Consejo de Derechos Humanos debatió informe sobre bloqueo contra Cuba 

La Habana, 9 sep (ACN) El Consejo de Derechos Humanos de la ONU escuchó y debatió hoy en Ginebra el informe de la Relatora Especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Zaina Jallad, acerca del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, precisaron fuentes de la Cancillería cubana en el sitio misiones.cubaminrex.cu.

El documento, basado en la visita realizada en noviembre de 2025 por su antecesora Alena Douhan, denunció los efectos del cerco económico en sectores esenciales como salud, alimentación, energía y transporte, y recomendó levantar todas las restricciones.

La evaluación incluyó evidencias recogidas en Cuba mediante intercambios con representantes de diversas esferas y visitas a instituciones, lo que permitió constatar daños en la vida cotidiana y en la economía nacional.

En el debate, múltiples países y agrupaciones respaldaron las conclusiones de la Relatora y demandaron el cese de las medidas coercitivas, al considerar que violan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

El informe subrayó que las disposiciones adicionales aplicadas en 2026, como el cerco energético, agravaron los impactos humanitarios y económicos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Se reconocieron los esfuerzos del gobierno cubano para mitigar los efectos negativos, aunque se enfatizó que la magnitud de las acciones estadounidenses sobrepasa las capacidades de respuesta de las autoridades.

Entre las recomendaciones, se llamó a Washington a levantar todas las restricciones que obstaculizan el suministro de bienes esenciales, eliminar la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y derogar el estado de emergencia nacional.

La Relatora instó además al gobierno estadounidense a optar por el diálogo en lugar de las presiones, en conformidad con los principios del Derecho Internacional.

Esta fue la primera ocasión en que un mecanismo especializado del Consejo de Derechos Humanos evaluó en el terreno el impacto de las medidas coercitivas contra Cuba.