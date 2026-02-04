Investigaciones protegen humedales de Holguín

Holguín, 4 feb (ACN) El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en la provincia de Holguín desarrolla investigaciones dirigidas a proteger los humedales, ecosistemas priorizados y vulnerables ante la acción humana.

Geovanny Zaldívar Martínez, subdelegado de medio ambiente, declaró a la ACN que estos espacios poseen gran importancia paisajística y económica y se ubican en las bahías de Nipe, Banes, Moa, Gibara, Bariay y Vita.

El funcionario explicó que su principal función es resguardar las costas de la erosión, servir como viveros naturales para la regeneración de la flora marina, sustentar la pesca artesanal y constituir refugio de aves y pequeñas especies de crustáceos y peces.

Señaló que mediante los programas de gestión costera del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales se impulsan proyectos orientados a la protección de los humedales, afectados por la actividad minera e industrial.

Zaldívar Martínez precisó que los estudios se enfocan en el monitoreo de las poblaciones de flora y fauna, la reforestación de los manglares, la mitigación de los efectos del cambio climático y el uso sostenible de los recursos.

Dentro de los proyectos de protección se incluye la educación medioambiental de adolescentes y jóvenes mediante centros comunitarios habilitados en las zonas costeras, donde se realizan concursos de participación y celebraciones de efemérides, enfatizó.

La provincia de Holguín cuenta con un amplio programa de protección de ecosistemas priorizados, enfocado en su valor ecológico, económico y social, donde se integran bosques, montañas, costas y cuencas hidrográficas, imprescindibles para mantener el equilibrio natural y reducir los efectos del cambio climático.