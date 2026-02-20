Extiende Cuba programas de ciencia e innovación hasta 2028

La Habana, 20 feb (ACN) El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) informó la decisión de extender hasta diciembre de 2028 todos los Programas Nacionales, Sectoriales y Territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación actualmente en ejecución, con el propósito de asegurar estabilidad y continuidad en el sistema científico cubano, precisó el ministro del ramo Armando Rodríguez Batista desde su perfil en Facebook.

Según datos oficiales, se ejecutan 17 Programas Nacionales, 70 Sectoriales y 67 Territoriales, que responden a prioridades aprobadas por órganos del Estado y del Gobierno, organismos de la Administración Central, entidades nacionales y consejos de gobierno provinciales y municipales.

Los Programas Nacionales habían sido aprobados hasta 2026 mediante la Resolución 98/2023, mientras que los sectoriales y territoriales tenían diferentes períodos de ejecución. Con la nueva disposición se unifican criterios y se establece un horizonte común para planificar mejor el trabajo.

La medida se enmarca en el contexto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dispone la elaboración de una Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

En esa Estrategia se actualizarán las prioridades nacionales y se definirán los ejes y programas prioritarios para la nueva etapa, con participación de la comunidad científica, universidades, la Academia de Ciencias de Cuba, organismos, empresas y territorios.

El Citma precisó que todos los programas en ejecución tendrán como fecha de cierre diciembre de 2028, y en el primer trimestre de 2029 deberán presentarse los informes finales correspondientes.

Los programas podrán abrir nuevas convocatorias de proyectos, siempre que su fecha de cierre no exceda diciembre de 2028. Una vez aprobada la Estrategia Nacional de CTI, se iniciará el proceso de diseño y aprobación de nuevos programas, cuya ejecución comenzará en 2029.

Para proyectos que se extiendan más allá de diciembre de 2028, se valorará reducir su período de ejecución o incluirlos en los nuevos programas que se aprueben.

El Citma subrayó que la investigación científica no se detendrá mientras se diseña el nuevo marco estratégico, y que se garantiza la continuidad del Sistema de Programas y Proyectos de CTI sin ruptura, con un tránsito ordenado.

La decisión protege el capital humano y los resultados alcanzados por la ciencia cubana, y asegura que, mientras se construye colectivamente el futuro del sistema, el presente continúa en marcha.

El ministerio convocó a todos los actores del sistema a participar activamente en la elaboración de la Estrategia Nacional y a mantener el compromiso con la investigación que caracteriza a los científicos cubanos.