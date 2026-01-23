Dialogan en Holguín sobre nuevas tecnologías en sector estatal (+ Fotos)

Holguín, 23 ene (ACN) Sobre la implementación de nuevas tecnologías en empresas estatales y su posible impacto en el comercio exterior dialogaron expertos de esta rama durante la jornada inaugural de Expociencia 2026 en Holguín.

En una conferencia magistral efectuada este jueves en el Recinto Ferial Expo Holguín, se abordaron las particularidades en la creación de empresas de alta tecnología y de inteligencia artificial.

Agustín Lage Dávila, miembro del Consejo Nacional de Innovación y asesor del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), expuso entre los beneficios el desarrollo económico de las entidades donde resulta imprescindible la inversión tecnológica y la generación de productos más competitivos.

El científico destacó que las fábricas deben conformar una base de datos y conocimientos como fundamento para su posterior digitalización, con la finalidad de formar entidades de alta tecnología acompañadas de la participación de los jóvenes como líderes en el proceso de inserción internacional.

Ejemplificó la alta escolaridad alcanzada por Cuba, junto con un gasto público que se ha ubicado entre los más elevados del mundo como proporción del producto interno bruto, lo que constituye una fortaleza para la formación de capital humano calificado.

Agregó que la transformación del esquema de la ciencia presupuestada al que el país está adaptado debe incluir una nueva concepción en cuyo intercambio se conciban posibles colaboradores en la cadena de valor, competencias, mercado potencial y demás aristas.

Lage Dávila significó que el comercio exterior nacional debe caracterizarse por una mayor cantidad y diversidad de entidades flexibles, informatizadas e innovadoras, conectadas con instituciones científicas de las universidades y del mundo.

Entre los desafíos, refirió el experto, sobresalen el bajo número de patentes registradas en los últimos años y la necesidad de incrementar el tejido empresarial para aprovechar mejor la infraestructura científica y tecnológica existente en el país.

Expociencia se desarrolla desde 2009 en Holguín con el objetivo de socializar los resultados del sector, fortalecer los vínculos universidad-empresa y potenciar relaciones de trabajo entre las entidades y los nuevos actores económicos.