Destaca Díaz-Canel Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Habana, 9 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario subrayó que la nueva ley "potencia la ciencia en función del desarrollo sostenible de Cuba".

Hoy se publicó la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios a lo largo y ancho del país. https://t.co/sW2Wt7kpyC 1/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 9, 2026

Asimismo, el Jefe de Estado señaló que es fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios de todo el país.

La legislación, afirmó, contribuye a "transformar la economía y la sociedad cubanas, con el aporte de los hombres y mujeres de ciencia y pensamiento que vislumbró Fidel".

La ley tiene como propósito fomentar una cultura de innovación, priorizar la aplicación práctica del conocimiento y orientar los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la solución de problemas concretos y el desarrollo sostenible de la nación, fortaleciendo la conexión entre la estrategia nacional de desarrollo y las políticas sectoriales y territoriales.