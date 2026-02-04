Cumple Parque Científico Tecnológico de La Habana seis años

La Habana, 4 feb (ACN) El Parque Científico Tecnológico (PCT) de La Habana arriba a su sexto aniversario hoy con 128 proyectos de investigación, desarrollo e innovación desde su creación, de los cuales 40 concluyeron su ciclo y entregaron soluciones aplicadas en sectores estatales y empresariales, informó el periódico Granma.

Rafael Torralbas Ezpeleta, presidente del PCT, declaró que el desempeño alcanzado en 2025 permitió sobrecumplir los objetivos previstos y consolidar indicadores históricos para la institución.

Entre los resultados se incluyó la informatización para la Salud Pública por el Centro de Informática Médica, el proyecto de hogar inteligente de SMaBiT, la plataforma de comercio electrónico para Transtur desarrollada por Laberinto Tech, la automatización de la línea de llenado de bolsas de soluciones para hemodiálisis en la Empresa de Sueros y la modernización de un fermentador en el Instituto Finlay de Vacunas por EMSI FARMA S.R.L.

El Parque fortaleció la exportación de servicios con 15 proyectos en ejecución en 2025 para clientes extranjeros, lo que generó ingresos en divisas y favoreció a recursos humanos altamente calificados de universidades y empresas asociadas.

La incubación de empresas de base tecnológica constituyó otro eje de trabajo, con 40 entidades creadas, en su mayoría privadas. Nueve de ellas surgieron de ideas iniciales de emprendedores que evolucionaron hasta convertirse en productos viables y empresas sostenibles.

Torralbas Ezpeleta explicó que los beneficios para las empresas incubadas se estructuraron en tres bloques: incentivos fiscales y tributarios respaldados por la norma jurídica, infraestructura inmobiliaria y tecnológica, y servicios de valor añadido como asesoría jurídica, gestión de recursos humanos, contabilidad y representación comercial.

El directivo destacó el papel de las universidades, en particular la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Tecnológica de La Habana, como pilares del modelo del Parque, que mantiene una política de puertas abiertas para evaluar todas las propuestas recibidas.

De cara a 2026, el PCT proyecta perfeccionar y diversificar su modelo de acompañamiento, evolucionar la cartera de servicios y promover nuevas empresas de base tecnológica, con el objetivo de contribuir a la innovación, la transformación digital y el desarrollo económico del país.