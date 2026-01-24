Constructores espirituanos dan los toques finales a parque solar (+ Fotos)

Sancti Spíritus, 24 ene (ACN) Aunque el parque solar fotovoltaico (psfv) El Meso, de la provincia de Sancti Spíritus, ya aporta energía limpia al sistema electroenergético nacional (SEN), el constante ir y venir de los hombres y equipos en el tercer emplazamiento de 21,87 megawatts (MW) edificado en el territorio delata el ajetreo constructivo que todavía se vive en la fase de terminación de la obra.

Erigida en un área de 32 hectáreas del municipio de Jatibonico, la instalación sincronizó cuatro de sus siete inversores a inicios del presente mes y, según una publicación de la Empresa Eléctrica de esta región central en la red social Facebook, recientemente completó su conexión al SEN, luego de hacerlo el pasado año los psfv ubicados en el poblado de Tuinucú, en Taguasco, y en Cabaiguán.

"Forrado" de pies a cabeza para protegerse del sol que en esta porción de la geografía espirituana se antoja más intenso, Leonel Díaz Luis, jefe del departamento de Producción de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus, apenas si detiene su labor para que todo quede con la calidad que exige una inversión inscrita en la estrategia de Cuba para la transición hacia un mayor uso de fuentes renovables de energía.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, detalló que en El Meso quedan pendientes "vestir" los inversores con arcilla y luego compactarla, la pintura de tres garitas, la fundición de dos badenes y la losa de la obra de fábrica de la entrada.

Estamos culminando, además, el cercado perimetral de la salida de la electricidad del parque, acotó León Luis, quien aseveró que en los próximos días ya debe entregarse totalmente terminado.

Subrayó que este fue un emplazamiento en el que tuvieron que superar algunos contratiempos, pues al estar ubicado en una zona baja las lluvias de los meses de octubre y noviembre del pasado calendario dificultaron el avance de las labores como estaba previsto; sin embargo, precisó que casi la totalidad de los trabajadores ya tenía la experiencia del montaje de los dos psfv anteriores, lo que constituye una fortaleza para el territorio.

Para Miguel Antonio Díaz Valdivia, ingeniero civil que hoy es técnico de obra en El Meso, comenzar su vida profesional en una inversión de esta envergadura no solo fue un desafío, sino también una oportunidad única.

Al principio tomaba mediciones en el proceso de barrenación para fundir los pilarotes, después pasó a los trompos de hormigón y a desempeñarse en otras funciones donde ha podido aprender de los más experimentados y profundizar sus conocimientos, más allá de los adquiridos en la universidad.

Los parques de El Meso, Tuinucú y Cabaiguán están incluidos en un programa constructivo de 55 emplazamientos planificados en 2025 en el país; en tanto, con estas tres obras, más 18 MW de potencia instalada en otros psfv edificados con anterioridad en Sancti Spíritus, la provincia supera los 80 MW con la generación fotovoltaica, lo que supone un ahorro significativo de combustible.